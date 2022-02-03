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Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 14:09
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну. У рамках візиту заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Всі подробиці візиту Ердоган до Києва - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Розмова тет-а-тет

Близько 13:00 Ердоган прибув до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України Володимир Зеленський. На даний момент лідери проводять зустріч тет-а-тет.

Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

В Україні збудують завод Bayraktar

Вранці міністр оборони Олексій Резніков виступив із брифінгом для ЗМІ, на якому розкрив деталі однієї з угод, яку сьогодні буде підписано з Туреччиною. Йдеться про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планується створення центру навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.

Очікування від зустрічі

Перед візитом в Україну Ердоган виступив із заявами про майбутні зустрічі. За його словами, сьогодні 30-річчя дипломатичних відносин Туреччини з Україною та візит має особливе значення.

"Ми ще більше зміцнимо договірну основу наших відносин, підписавши угоди в різних сферах", - сказав він.

За його словами, у відносинах з Україною досягнутий серйозний прогрес, особливо в таких сферах, як торгівля, інвестиції, туризм і оборонна промисловість.

"Незважаючи на епідемію, минулого року ми прийняли в Туреччині понад 2 мільйони українських друзів, обсяг двосторонньої торгівлі збільшився приблизно на 60% порівняно з 2020 роком і досяг 7,5 млрд доларів. Ми робимо тверді кроки для досягнення нашої мети в 10 мільярдів доларів. Я вірю, що угода про вільну торгівлю, яку ми підпишемо з нагоди мого візиту, дозволить досягти цієї мети в короткі терміни", - зазначив він.

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Володимир Зеленський Турция Реджеп Тайіп Ердоган
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Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
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