Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну. У рамках візиту заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.
Всі подробиці візиту Ердоган до Києва - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Розмова тет-а-тет
Близько 13:00 Ердоган прибув до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України Володимир Зеленський. На даний момент лідери проводять зустріч тет-а-тет.
Після цього під головуванням Зеленського та Ердогана відбудеться десяте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
В Україні збудують завод Bayraktar
Вранці міністр оборони Олексій Резніков виступив із брифінгом для ЗМІ, на якому розкрив деталі однієї з угод, яку сьогодні буде підписано з Туреччиною. Йдеться про будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планується створення центру навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.
Очікування від зустрічі
Перед візитом в Україну Ердоган виступив із заявами про майбутні зустрічі. За його словами, сьогодні 30-річчя дипломатичних відносин Туреччини з Україною та візит має особливе значення.
"Ми ще більше зміцнимо договірну основу наших відносин, підписавши угоди в різних сферах", - сказав він.
За його словами, у відносинах з Україною досягнутий серйозний прогрес, особливо в таких сферах, як торгівля, інвестиції, туризм і оборонна промисловість.
"Незважаючи на епідемію, минулого року ми прийняли в Туреччині понад 2 мільйони українських друзів, обсяг двосторонньої торгівлі збільшився приблизно на 60% порівняно з 2020 роком і досяг 7,5 млрд доларів. Ми робимо тверді кроки для досягнення нашої мети в 10 мільярдів доларів. Я вірю, що угода про вільну торгівлю, яку ми підпишемо з нагоди мого візиту, дозволить досягти цієї мети в короткі терміни", - зазначив він.