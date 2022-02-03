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Украина хочет построить завод для производства беспилотников Bayraktar

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 12:34
Украина хочет построить завод для производства беспилотников Bayraktar Фото: министр обороны Алексей Резников (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Рамочное соглашения с Турцией в сфере военных технологий предусматривает строительство в Украине завода по производству завода для производства беспилотников Bayraktar. Также будет создан учебный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

"Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство завода Bayraktar, который производит беспилотники, которые будут изготавливаться именно в Украине", - сказал он.

По его словам, будет создан центр обучения, который будет готовить летчиков по управлению беспилотными дронами "байрактарами" различных категорий.

Министр напомнил, что по решению турецкой компании следующее поколение "байрактаров" будет использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич".

Резников отметил, что он подпишет соглашение с Турцией по поручению правительства. После документ будет направлен на ратификацию в Верховную раду.

Напомним, Украина планирует купить у Турции новую партию беспилотников.

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