Украина и Турция подписали соглашение о ЗСТ: какой ожидается эффект

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Документ подписан в Киеве в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии .

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Украина и Турция надеются, что соглашение позволит повысить уровень торговли до 10 млрд долларов быстрее, чем это планировалось. В настоящее время уровень торговли между государствами составляет 7 млрд долларов.

Какого эффекта ожидают от соглашения о ЗСТ

По предварительным прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.

Документ предусматривает установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Как отметила во время заседания правительства 2 февраля первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, товарооборот между странами составляет 7,3 млрд долларов, из которых украинский экспорт 4,1 млрд долларов, импорт - 3,2 млрд долларов. Львиная доля украинского экспорта (70%) - металл и зерновые.

По ее словам, благодаря установлению 0% пошлины на поставки Турцией зерновых Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также соглашением предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию.

Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время, Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины. По 510 из 840 металлургических товаров устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное уменьшение пошлины, что дает преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты минимум на 411 тысяч тонн.

Кроме того, Украина сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех и пяти годовые переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Также произведенный из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, в соответствии с сертификатом EUR1.

"Благодаря соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна - Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина - будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Поэтому документ имеет огромное значение для всего региона. Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что очень важно в условиях активизации российской агрессии", - сказала Свириденко.