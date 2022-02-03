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Эрдоган объяснил идею саммита Путина и Зеленского: думаем, как понизить градус

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 17:29
Эрдоган объяснил идею саммита Путина и Зеленского: думаем, как понизить градус Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свою идею о проведении саммита президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По его словам, он следует логике, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Киеве.

"Как я говорил раньше, Турция готова делать все, чтобы закончился кризис двух стран. На сегодняшних переговорах я еще раз сказал, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне. Поскольку Турция действует, руководствуясь логикой "думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", - заявил он.

Напомним, еще в январе Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию, чтобы "обсудить разногласия".

При этом у Путина заявили, что Анкара готова пригласить на переговоры представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Поэтому в Кремле хотят услышать реакцию Украины на это предложение.

Кроме того, Турция предложила проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.

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