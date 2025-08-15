Тет-а-тет не буде? У Трампа оголосили новий формат зустріч із Путіним

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці проходитиме у форматі "три на три".
Про це повідомили у Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Представник Білого дому повідомив виданню, що раніше запланована зустріч тет-а-тет між Трампом і Путіним тепер буде у форматі "три на три".
За його словами, в переговорах братимуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
Нагадаємо, початок зустрічі російського президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці заплановано 15 серпня на 22:00 за київським часом.
У Кремлі заявляли, що зустріч триватиме шість, або сім годин.
Як повідомлялося раніше, Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкоридж. Сам саміт буде проходити у закритому форматі, а вже після цього будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.
Водночас відомо, що Трамп вже прибув на Аляску. Тепер очікується приліт російського диктатора.