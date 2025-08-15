RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Тет-а-тет не будет? У Трампа объявили новый формат встречи с Путиным

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске будет проходить в формате "три на три".

Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что ранее запланированная встреча тет-а-тет между Трампом и Путиным теперь будет в формате "три на три".

По его словам, в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

 

Встреча Трампа и Путина: что известно

Напомним, начало встречи российского президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске запланировано 15 августа на 22:00 по киевскому времени.

В Кремле заявляли, что встреча продлится шесть или семь часов.

Как сообщалось ранее, Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж. Сам саммит будет проходить в закрытом формате, а уже после этого будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.

В то же время известно, что Трамп уже прибыл на Аляску. Теперь ожидается прилет российского диктатора.

АляскаМарко РубиоСтив УиткоффВстреча Трампа и Путина