Тет-а-тет не будет? У Трампа объявили новый формат встречи с Путиным

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске будет проходить в формате "три на три".
Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Представитель Белого дома сообщил изданию, что ранее запланированная встреча тет-а-тет между Трампом и Путиным теперь будет в формате "три на три".
По его словам, в переговорах будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Напомним, начало встречи российского президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске запланировано 15 августа на 22:00 по киевскому времени.
В Кремле заявляли, что встреча продлится шесть или семь часов.
Как сообщалось ранее, Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж. Сам саммит будет проходить в закрытом формате, а уже после этого будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.
В то же время известно, что Трамп уже прибыл на Аляску. Теперь ожидается прилет российского диктатора.