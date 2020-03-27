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Тесты на коронавирус сдали около 30 нардепов от фракции "Слуга народа"

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 12:56
Тесты на коронавирус сдали около 30 нардепов от фракции "Слуга народа"
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Тесты сдали все депутаты, которые контактировали с инфицированными нардепами

Тесты на коронавирус сдали около тридцати депутатов фракции "Слуга народа". Об этом в комментарии РБК-Украина заявила председатель подкомитета по государственной безопасности комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Ирина Верещук.

По ее словам, во фракции "Слуга народа" анализы для тестов на коронавирус сдавали все депутаты, которые контактировали с заболевшими парламентариями.

"У нас на фракции, все кто контактировал с депутатами - тесты прошли. Это был и экологический комитет, и согласительный совет, и внеочередное заседание. Я не думаю, что вся фракция, но это десятки людей. Около тридцати депутатов. И у всех тесты показали, что все хорошо", - сообщила Верещук.

Нардеп также рассказала, что тест на коронавирус прошел и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

"На внеочередном заседании был Руслан Горбенко, который заболел. Он был в маске, но был. Все, кто сидели рядом, также сдали тесты", - добавила она.

Напомним, у народного депутата Украины Сергея Рудыка подтвердили коронавирус COVID-19. Кроме того, народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него подтвердили инфицирование коронавирусом. Парламентарий был госпитализирован в Александровскую больницу.

Также коронавирус был подтвержден и у нардепа Сергея Шахова. Он 21 марта был госпитализирован в инфекционное отделение.

Кроме этого, с симптомами на коронавирус был госпитализирован депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный и его сын. Однако позже Вельможный заявил, что его тест на коронавирус отрицательный.

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