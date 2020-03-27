ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тести на коронавірус здали близько 30 нардепів від фракції "Слуга народу"

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 12:55
Тести на коронавірус здали близько 30 нардепів від фракції "Слуга народу"
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Тести здали усі депутати, які контактували з інфікованими нардепами

Тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу". Про це у коментарі РБК-Україна заявила голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки Верховної ради Ірина Верещук.

За її словами, у фракції "Слуга народу" аналізи для тестів на коронавірус здавали всі депутати, які контактували з парламентарями, що захворіли.

"У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами - тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Близько тридцяти депутатів. І у всіх тести показали, що все добре", - повідомила Верещук.

Нардеп також розповіла, що тест на коронавірус пройшов і голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"На позачерговому засіданні був Руслан Горбенко, що захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", - додала вона.

Новина доповнюється

У Києві створять інформаційну базу хворих на коронавірус Раді пропонують внести зміни до законів для забезпечення лікування коронавірусу
Новини України Верховна РадаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся