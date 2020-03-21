Больного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали

Фото: Сергей Шахов (РБК-Украина)

Шахова госпитализировали из-за пневмонии

Больного коронавирусом народного депутата Сергея Шахова сегодня, 21 марта, госпитализировали в инфекционное отделение. Об этом сообщил сам народный избранник на странице в Facebook.

По словам Шахова, по результатам рентгена у него обнаружили незначительную пневмонию.

"По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Шахов после обнаружения коронавируса находится в домашней самоизоляции. Самоизолироваться также рекомендовали членам парламентского экокомитета, которые могли контактировать с больным нардепом.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители установили 50 человек, которые могли контактировать с заболевшим коронавирусом нардепом Шаховым. С нардепом могли контактировать во время его встреч в Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов.

Кроме того, СМИ сообщали, что зараженный коронавирусом нардеп Шахов мог инфицировать свою родственницу. Пока неизвестно, кого именно мог заразить больной коронавирусом нардеп, однако его мать и жену изолировали.