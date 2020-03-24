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Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус, - "Схемы"

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 21:51
Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус, - "Схемы"
Фото: Валерий Хорошковский (УНИАН)

Валерий Хорошковский сейчас находится в Олександрійскій больницы Киева

Бывшего министра финансов Валерия Хорошковского госпитализировали в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, Хорошковский не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

При этом сообщается, что у Хорошковского выявлено двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него таки подтвердили инфицирования коронавирусом. Сейчас он госпитализирован в александровской больнице.

Кроме того, ранее сообщалось о заражении нардепов Сергея Шахова и Сергея Вельможного.

Добавим, что 20 марта в Киеве был госпитализирован с подозрением на коронавирус заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач. Позже анализы Скоробагача на коронавирус, отправлены в одну из лабораторий в Германии, дали положительный результат.

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Новости Украины Валерий ХорошковскийКоронавирус
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