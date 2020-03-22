Вельможный сообщил, что его тест на коронавирус отрицательный

Фото: Сергей Вельможный (facebook.com/velmoza)

Будет проведено дополнительное тестирование

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Вельможного.

Он подтвердил, что 21 марта с симптомами, похожими на вирус COVID-19, его госпитализировали вместе с сыном.

"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал нардеп.

Напомним, вечером 21 марта стало известно, что заражение коронавирусом подтвердили в народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного.

Впоследствии сообщалось, что Комитет здравоохранения по наработке законопроекта по предотвращению Covid-19 в Верховной раде идет на карантин в связи с тем, что Сергей Вельможный присутствовал на рабочих группах комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что зараженного коронавирусом народного депутата Сергея Шахова госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больнице в Киеве. Шахов рассказал, что у него обнаружили незначительную пневмонию.