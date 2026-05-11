Тест на лояльність та 8 років проживання: Польща змінює правила отримання громадянства

У Польщі готують зміни до процедури набуття громадянства для іноземців. Серед нововведень - спеціальний тест на знання історії та цінностей країни, а також збільшення мінімального терміну проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Головне:
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі працює над змінами до Закону про польське громадянство. Відомство ще у жовтні 2025 року представило основні пропозиції щодо нових правил.
Згідно з планами, іноземці для отримання громадянства повинні будуть:
У польському МВС пояснили, що так званий "тест на громадянство" має оцінювати рівень інтеграції людини у польське суспільство.
Зокрема, перевірятимуть:
У міністерстві наголошують, що зміни мають підвищити престиж польського громадянства та запровадити чіткі критерії для тих, хто хоче його отримати.
У МВСіА Польщі заявили, що польське громадянство розглядають як привілей, який потрібно заслужити.
Саме тому уряд хоче посилити вимоги до іноземців та гарантувати, що громадянство отримуватимуть люди, які інтегрувалися в польське суспільство та поділяють основні принципи держави.
Поки що йдеться лише про підготовку змін до законодавства. Остаточне рішення щодо нових правил має ухвалити польський парламент.
Раніше РБК-Україна писало, що Швеція посилила правила отримання громадянства для іноземців. Відтепер для отримання паспорта потрібно прожити в країні щонайменше 8 років, скласти тести зі шведської мови та суспільствознавства, а також підтвердити стабільний дохід. Нові правила почнуть діяти з 6 червня і торкнуться навіть тих, хто подав документи раніше.
Також правила отримання громадянства посилила Японія. Відтепер іноземцям потрібно прожити в країні щонайменше 10 років замість 5, а також пройти суворішу перевірку фінансової дисципліни, знання мови та інтеграції в суспільство.