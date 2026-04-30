Отримати громадянство Швеції буде складніше: які нові правила та тести

Шведський парламент ухвалив закон про посилення правил отримання громадянства. Тепер іноземцям потрібно жити в країні 8 років та підтверджувати високий дохід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне шведське видання SVT .

Ініціативу уряду підтримали 258 депутатів. Проти виступили лише 33 парламентарі, а ще 58 членів Риксдагу були відсутні під час голосування.

Згідно із законом, термін проживання для претендентів на громадянство збільшили. Раніше іноземцям вистачало п'яти років легального перебування в країні, а тепер цей період складатиме вісім років.

Правила стали суворішими й для молоді. Кожен, кому виповнилося 16 років, тепер зобов'язаний підтвердити свою інтеграцію в суспільство.

Для отримання паспорта необхідно скласти три спеціальні тести:

на знання шведської мови;

на знання основ суспільствознавства;

комплексний іспит на громадянство.

Грошовий ценз: скільки потрібно заробляти

Економічна самостійність тепер є обов'язковою умовою для нових громадян. Заявник мусить офіційно підтвердити наявність стабільної роботи та доходу.

Мінімальний річний дохід має становити 241,8 тисячі шведських крон. У перерахунку на американську валюту це приблизно 22 тисячі доларів. Без виконання цієї фінансової умови розгляд документів стане неможливим.

Коли нові правила почнуть діяти

Нововведення набудуть чинності вже за кілька тижнів. Офіційна дата старту - 6 червня.

Важливий нюанс: закон має зворотну силу. Правила торкнуться навіть тих людей, які подали свої заявки кілька років тому і досі чекають на рішення. Це створює нові виклики для тисяч мігрантів, які розраховували отримати паспорт за старими нормами.