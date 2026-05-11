Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства

В Польше готовят изменения в процедуру получения гражданства для иностранцев. Среди нововведений - специальный тест на знание истории и ценностей страны, а также увеличение минимального срока проживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над изменениями в Закон о польском гражданстве. Ведомство еще в октябре 2025 года представило основные предложения по новым правилам.
Согласно планам, иностранцы для получения гражданства должны будут:
В польском МВД объяснили, что так называемый "тест на гражданство" должен оценивать уровень интеграции человека в польское общество.
В частности, будут проверять:
В министерстве отмечают, что изменения должны повысить престиж польского гражданства и ввести четкие критерии для тех, кто хочет его получить.
В МВСіА Польши заявили, что польское гражданство рассматривают как привилегию, которую нужно заслужить.
Именно поэтому правительство хочет ужесточить требования к иностранцам и гарантировать, что гражданство будут получать люди, которые интегрировались в польское общество и разделяют основные принципы государства.
Пока речь идет лишь о подготовке изменений в законодательство. Окончательное решение по новым правилам должен принять польский парламент.
Ранее РБК-Украина писало, что Швеция ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Отныне для получения паспорта нужно прожить в стране не менее 8 лет, сдать тесты по шведскому языку и обществоведению, а также подтвердить стабильный доход. Новые правила начнут действовать с 6 июня и коснутся даже тех, кто подал документы раньше.
Также правила получения гражданства ужесточила Япония. Отныне иностранцам нужно прожить в стране не менее 10 лет вместо 5, а также пройти более строгую проверку финансовой дисциплины, знания языка и интеграции в общество.