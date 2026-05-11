Тест на лояльность и 8 лет проживания: Польша меняет правила получения гражданства

19:01 11.05.2026 Пн
3 мин
От иностранцев будут требовать истории и ценностей страны
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Польский паспорт (Getty Images)

В Польше готовят изменения в процедуру получения гражданства для иностранцев. Среди нововведений - специальный тест на знание истории и ценностей страны, а также увеличение минимального срока проживания.

Главное:

  • Новые требования: МВД Польши предлагает ужесточить условия для иностранцев: минимальный срок проживания планируют увеличить до 8 лет, а знание языка подтверждать на уровне не ниже B2.
  • "Тест на гражданство": Вводится экзамен из 40 вопросов на знание польской истории, ценностей и принципов государства для оценки уровня интеграции кандидата.
  • Акт лояльности: От претендентов будут требовать подписания официальной декларации о лояльности к Республике Польша.
  • Экономический фактор: Обязательным условием станет наличие польского налогового резидентства - иностранец должен платить налоги именно в Польше.
  • Статус гражданства: Правительство Польши официально рассматривает паспорт как привилегию, которую нужно "заслужить" через глубокую интеграцию в общество.
  • Этап внедрения: Сейчас законопроект находится на стадии подготовки правительством, окончательное решение должен принять польский Сейм.
  • Цель реформы: Введение четких критериев, которые гарантируют, что новыми гражданами будут становиться только те люди, которые полностью разделяют польские национальные принципы.

Какие изменения планируют ввести

Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над изменениями в Закон о польском гражданстве. Ведомство еще в октябре 2025 года представило основные предложения по новым правилам.

Согласно планам, иностранцы для получения гражданства должны будут:

  • сдать специальный тест примерно из 40 вопросов;
  • подтвердить знание польского языка минимум на уровне B2;
  • подписать акт лояльности к Республике Польша;
  • прожить в Польше не менее восьми лет;
  • иметь польское налоговое резидентство.

Что будут проверять в тесте

В польском МВД объяснили, что так называемый "тест на гражданство" должен оценивать уровень интеграции человека в польское общество.

В частности, будут проверять:

  • знание истории Польши;
  • понимание ценностей и принципов государства;
  • уровень интеграции в национальное сообщество.

В министерстве отмечают, что изменения должны повысить престиж польского гражданства и ввести четкие критерии для тех, кто хочет его получить.

Что говорят в польском правительстве

В МВСіА Польши заявили, что польское гражданство рассматривают как привилегию, которую нужно заслужить.

Именно поэтому правительство хочет ужесточить требования к иностранцам и гарантировать, что гражданство будут получать люди, которые интегрировались в польское общество и разделяют основные принципы государства.

Пока речь идет лишь о подготовке изменений в законодательство. Окончательное решение по новым правилам должен принять польский парламент.

Ранее РБК-Украина писало, что Швеция ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Отныне для получения паспорта нужно прожить в стране не менее 8 лет, сдать тесты по шведскому языку и обществоведению, а также подтвердить стабильный доход. Новые правила начнут действовать с 6 июня и коснутся даже тех, кто подал документы раньше.

Также правила получения гражданства ужесточила Япония. Отныне иностранцам нужно прожить в стране не менее 10 лет вместо 5, а также пройти более строгую проверку финансовой дисциплины, знания языка и интеграции в общество.

