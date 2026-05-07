Головна » Життя » Зміни

Термін збільшили до 10 років: Португалія змінила правила надання громадянства для українців

15:01 07.05.2026 Чт
3 хв
Зміни стосуються громадян країн, які не входять до Співтовариства португаломовних держав та ЄС
aimg Тетяна Веремєєва
Термін збільшили до 10 років: Португалія змінила правила надання громадянства для українців Фото: Португалія змінює правила надання громадянства (Getty Images)
Президент Португалії Антоніу Жозе Сегуру підписав зміни до закону про громадянство, які посилюють правила натуралізації для іноземців. Зокрема, нові вимоги торкнуться й українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Португалії.

Головне:

  • Новий термін: Для отримання громадянства Португалії іноземцям (зокрема українцям) тепер необхідно легально прожити в країні 10 років.
  • Правила відліку: Необхідний стаж проживання тепер рахується не від дати подачі заяви, а від моменту отримання офіційного дозволу на проживання.
  • Громадянство для дітей: Строк легального перебування батьків, необхідний для автоматичного отримання громадянства їхньою дитиною (народженою в Португалії), збільшено з 1 до 5 років.
  • Пільгові умови: Для громадян країн ЄС та португаломовних держав термін натуралізації коротший - 7 років.
  • Юридичний контроль: Посилено вимоги до перевірки правопорушень та юридичної історії мігрантів під час їхнього перебування в країні.
  • Захист поточних справ: Закон не має зворотної сили для справ, які вже перебувають на розгляді.

Головна зміна стосується термінів проживання, необхідних для отримання португальського громадянства. Для більшості іноземців мінімальний строк легального перебування збільшили з 5 до 10 років.

Водночас для громадян країн Співтовариства португаломовних держав (CPLP) та країн Європейського Союзу цей термін зросте до 7 років.

Для українців, які не входять до цих категорій, фактично діятиме нова вимога про 10 років законного проживання у країні перед подачею документів на громадянство.

Ще одна важлива зміна - тепер відлік необхідного строку проживання починатиметься не з моменту подачі документів, а від дати отримання дозволу на проживання.

Що ще зміниться

Закон також посилює вимоги щодо перевірки юридичної історії іноземців під час проживання у країні.

Крім того, Португалія змінює правила автоматичного набуття громадянства дітьми іноземців, народженими на території країни.

Раніше дитина могла отримати португальське громадянство, якщо один із батьків легально проживав у країні щонайменше рік. Тепер цей строк збільшили до 5 років.

Що заявив президент Португалії

Антоніу Жозе Сегуру, підписуючи закон, наголосив, що більш суворі критерії для отримання громадянства не повинні вплинути на гуманітарний захист мігрантів та інтеграцію дітей, народжених у Португалії.

Також президент окремо звернув увагу на те, що законодавчі зміни не мають негативно позначитися на справах, які вже перебувають на розгляді.

Окрім цього, він заявив про важливість того, щоб затримки з боку державних органів не впливали на відлік строків, необхідних для отримання громадянства.

Чому ухвалили новий закон

Португальський парламент підтримав зміни до закону про громадянство ще на початку квітня 2026 року.

Перед цим Конституційний суд Португалії визнав неконституційними окремі положення попередньої версії документа, після чого закон доопрацювали та повторно ухвалили.

У президентській адміністрації зазначили, що закон про громадянство має стратегічне значення, тому його зміни не повинні залежати від "ідеологічних настроїв моменту", адже часті перегляди правил можуть підірвати довіру до державних інституцій.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Португалії почала скасовувати тимчасовий захист для частини громадян Білорусі, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що Португалія не виключає можливості розміщення своїх військових в Україні після завершення війни у межах миротворчої місії та гарантій безпеки.

