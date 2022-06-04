ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На территорию оккупированного Донбасса "заходит" банк из РФ: что известно

Новина українською →
Донбасс, Суббота 04 июня 2022 16:31
На территорию оккупированного Донбасса "заходит" банк из РФ: что известно Фото: "Промсвязьбанк" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский банк - ПАО "Промсвязьбанк" - будет официально работать на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитирует издание текст соответствующего постановления.

Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в частности, банк будет обеспечивать массовую выдачу карты "Мир" (российская замена систем VISA MASTERCARD) жителям.

"Фактически это прямая интеграция банковской системы оккупированных территорий в российскую", - добавил он.

Как пишет "Интерфакс", в начале мая "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в оккупированном Крыму - в Симферополе и Севастополе.

Как сообщалось, власти США ввели санкции в отношении крупнейших российских банков ВЭБ и "Промсвязьбанк". Под ограничительные меры попали также 42 их дочерних компаний.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник, 22 февраля. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

После введения санкций компания Apple удалила приложения российского банка "Промсвязьбанк" из своего магазина. Также одно из приложений было убрано из Google Play Store.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны выяснило, что "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк", несмотря на санкции, продолжают финансировать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине