На територію окупованого Донбасу "заходить" банк з РФ: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"Право надання банківських та інших фінансових послуг, у тому числі кредитування юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків тощо набуває Публічне акціонерне товариство "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - цитує видання текст відповідної постанови.

Як зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зокрема банк буде забезпечувати масову видачу картки "Мир" (російська заміна систем VISA MASTERCARD) мешканцям.

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", - додав він.

Як пише "Інтерфакс", на початку травня "Промзв'язокбанк" відкрив перші два офіси в окупованому Криму - у Сімферополі та Севастополі.