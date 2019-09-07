На территории РФ и оккупированного Крыма удерживаются 110 украинцев, - Денисова

На территории России и оккупированного Крыма остаются более 110 пленных украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, украинская власть работает над освобождением всех украинцев.

Напомним, на территории так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" удерживаются 227 граждан Украины.

Адвокат Николай Полозов заявил, что на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно удерживают еще более сотни украинских граждан. По словам адвоката, российская власть продолжает удерживать более 100 незаконно осужденных украинцев. Полозов выразил надежду, что все незаконно осужденные российскими властями украинские граждане будут освобождены в рамках дальнейшего выполнения минских соглашений.

РБК-Украина писало, что в Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". Перспективу обмена могут обсудить 18 сентября. Кроме того, во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.