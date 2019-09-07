Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и ОРДЛО вынесут на обсуждение в Минске

Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обсуждение возможного обмена может состояться 18 сентября в Минске

В Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". Об этом сообщают российские СМИ.

По словам информированного источника, перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сообщил источник.

Также источник отметил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

Напомним, в субботу 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

По сообщению заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обмен начал готовиться после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся в начале августа.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен пленными подающим надежду сигналом. Также Меркель призвала и дальше работать над реализацией минских соглашений.