ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и ОРДЛО вынесут на обсуждение в Минске

Новости » Политика    07.09.2019 - 16:43
Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и ОРДЛО вынесут на обсуждение в Минске
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Обсуждение возможного обмена может состояться 18 сентября в Минске

В Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". Об этом сообщают российские СМИ.

По словам информированного источника, перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сообщил источник.

Также источник отметил, что во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

Напомним, в субботу 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35".

По сообщению заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, обмен начал готовиться после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся в начале августа.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен пленными подающим надежду сигналом. Также Меркель призвала и дальше работать над реализацией минских соглашений.

Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ Россия удерживает еще более 100 украинцев, - адвокат
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаобмен
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь