Россия удерживает еще более 100 украинцев, - адвокат

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Украинцев удерживают на территории России и оккупированного Крыма

На территории Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно удерживают еще более сотни украинских граждан. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

По словам адвоката, российская власть продолжает удерживать более 100 незаконно осужденных украинцев. Полозов выразил надежду, что все незаконно осужденные российскими властями украинские граждане будут освобождены в рамках дальнейшего выполнения минских соглашений.

"Речь идет не марионеточные "ЛНВ" и "ДНР", а о тех, кто удерживается непосредственно российскими властями. Учитывая уже личный контакт президента (Украины - ред.) Зеленского с президентом (России - ред.) Путиным, может быть, что в рамках дальнейшего выполнения минских договоренностей, одним из условий будет освобождения этих людей", - пояснил адвокат.

Комментируя сроки проведения следующего обмена Полозов отметил, что все зависит от воли Кремля.

"Если Путин считает что это возможно, то это произойдет в ближайшее время", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину вернулись 24 украинские моряки и 11 политзаключенных, которые были незаконно осуждены Российской Федерацией. Освобожденные украинцы прибыли на самолете в аэропорт "Борисполь", где их встречали родственники, журналисты, а также президент Украины Владимир Зеленский.