На территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев

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В СБУ заявили, что работа по освобождению граждан Украины продолжается

На территории так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" удерживаются 227 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) незаконно удерживаются 227 украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минске во время встречи контактной группы планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией в формате "всех на всех". Перспективу обмена могут обсудить 18 сентября.

Кроме того, во время встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в зонах на линии соприкосновения в Петровском и Золотом.

Адвокат Николай Полозов заявил, что на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно удерживают еще более сотни украинских граждан. По словам адвоката, российская власть продолжает удерживать более 100 незаконно осужденных украинцев. Полозов выразил надежду, что все незаконно осужденные российскими властями украинские граждане будут освобождены в рамках дальнейшего выполнения минских соглашений.