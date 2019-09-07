На території РФ і окупованого Криму утримуються 110 українців, - Денісова

На території Росії і окупованого Криму залишаються понад 110 полонених українців. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, українська влада працює над звільненням усіх українців.

Нагадаємо, на території так званих Донецької та Луганської "народних республік" утримуються 227 громадян України.

Адвокат Микола Полозов заявив, що на території Російської Федерації і окупованого Криму незаконно утримують ще більше сотні українських громадян. За словами адвоката, російська влада продовжує утримувати понад 100 незаконно засуджених українців. Полозов висловив надію, що всі незаконно засуджені російськими властями українські громадяни будуть звільнені у рамках подальшого виконання мінських угод.

РБК-Україна писало, що в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх". Перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня. Крім того, під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотом.