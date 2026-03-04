"Тероризм і піратство": у Росії палає через атаку дрона на танкер в Середземному морі

У Мінтрансі РФ розповіли, що танкер Arctic Metagaz, який йшов Середземним морем з вантажем, був "оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ".

Країна-агресорка заявила, що атака сталася біля узбережжя Лівії із застосуванням безекіпажних катерів, які вона пов'язала з Україною.

"Те, що сталося, кваліфікуємо як акт міжнародного тероризму і морського піратства, грубе порушення основоположних норм міжнародного морського права", - зазначили у Мінтрансі РФ.

Що передувало

Вчора, 3 березня, стало відомо про палаючий у Середземному морі танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ. Востаннє він повідомляв про своє місцеперебування в понеділок - тоді судно проходило поблизу узбережжя Мальти.

Зазначимо, танкер Arctic Metagaz входить до переліку суден, на які накладено санкції США та Великої Британії через зв'язки з російським енергетичним сектором.

"Тіньовий флот" РФ

В ніч на 1 березня Бельгія вперше перехопила танкер російського "тіньового флоту". Судно відправили до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

До цього український президент Володимир Зеленський привітав затримання танкера, назвавши його "плавучим гаманцем Москви". Він закликав європейських партнерів до конфіскації таких суден та використання їхнього вантажу для потреб безпеки ЄС.