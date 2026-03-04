RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Терроризм и пиратство": в России пылает из-за атаки дрона на танкер в Средиземном море

12:02 04.03.2026 Ср
2 мин
РФ набросилась на Украину с громкими обвинениями из-за "бавовны" на танкере
aimg Валерий Ульяненко
Фото: танкер Arctic Metagaz (росСМИ)

Россия назвала удар дрона по российскому танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину.

В Минтрансе РФ рассказали, что танкер Arctic Metagaz, который шел по Средиземному морю с грузом, был "оформлен по всем международным правилам, из порта Мурманск".

Страна-агрессор заявила, что атака произошла у побережья Ливии с применением безэкипажных катеров, которые она связала с Украиной.

"То, что произошло, квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубое нарушение основополагающих норм международного морского права", - отметили в Минтрансе РФ.

Что предшествовало

Вчера, 3 марта, стало известно о горящем в Средиземном море танкере Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ. Последний раз он сообщал о своем местонахождении в понедельник - тогда судно проходило вблизи побережья Мальты.

Отметим, танкер Arctic Metagaz входит в перечень судов, на которые наложены санкции США и Великобритании из-за связей с российским энергетическим сектором.

"Теневой флот" РФ

В ночь на 1 марта Бельгия впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Судно отправили в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

До этого украинский президент Владимир Зеленский приветствовал задержание танкера, назвав его "плавучим кошельком Москвы". Он призвал европейских партнеров к конфискации таких судов и использованию их груза для нужд безопасности ЕС.

К слову, в начале февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаСредиземное мореДрони