UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вибух авто в Одесі офіційно визнали терактом: СБУ відкрила справу

Ілюстративне фото: правоохоронці встановлюють всі обставини теракта (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Близько 05:00 п'ятниці, 6 лютого, в Одесі стався вибух автомобіля, в якому загинув його власник. СБУ кваліфікувала подію як терористичний акт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Одеській області.

Читайте також: Штрикнув ножем і втік: в Одесі чоловік напав на військового ТЦК

Згідно з попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. В результаті загинув водій автомобіля.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі СБУ спільно з Національною поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до його вчинення.

Що відомо про ранковий вибух

Сьогодні вранці поліцейські повідомили про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій транспортного засобу. Повідомлення правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Нагадаємо, на початку січня в Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військового, який було кваліфіковано як терористичний акт. Наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, яка влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця.

Крім того, у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Внаслідок події одна людина загинула.

Раніше СБУ затримала у Херсоні двох російських агентів, які готувались підірвати кілька службових авто разом з поліцейськими. Після скоєння злочину фігуранти планували втечу до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдесаТеракт