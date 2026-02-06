Вибух авто в Одесі офіційно визнали терактом: СБУ відкрила справу

Згідно з попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. В результаті загинув водій автомобіля.

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі СБУ спільно з Національною поліцією проводять заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до його вчинення.

Що відомо про ранковий вибух

Сьогодні вранці поліцейські повідомили про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій транспортного засобу. Повідомлення правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.