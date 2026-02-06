RU

Взрыв авто в Одессе официально признали терактом: СБУ открыла дело

Иллюстративное фото: правоохранители устанавливают все обстоятельства теракта (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Около 05:00 пятницы, 6 февраля, в Одессе произошел взрыв автомобиля, в котором погиб его владелец. СБУ квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Одесской области.

Читайте также: Ударил ножом и убежал: в Одессе мужчина напал на военного ТЦК

Согласно предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня около 05:00 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. В результате погиб водитель автомобиля.

Служба безопасности открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас СБУ совместно с Национальной полицией проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению.

Что известно об утреннем взрыве

Сегодня утром полицейские сообщили о взрыве автомобиля Toyota в Одессе, в результате которого погиб 21-летний водитель транспортного средства. Сообщение правоохранителям об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

 

Напомним, в начале января в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военного, который был квалифицирован как террористический акт. На следующий день правоохранители задержали российского агента, которая устроила подрыв автомобиля военнослужащего.

Кроме того, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате происшествия один человек погиб.

Ранее СБУ задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать несколько служебных авто вместе с полицейскими. После совершения преступления фигуранты планировали побег в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОдессаТеракт