Терор заради Starlink: росіяни хочуть відновити зв'язок руками родин полонених

Міноборони у взаємодії з Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink, які окупанти використовували для керування дронами-камікадзе.

"Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців", - йдеться у заяві.

У КШППВ наголосили, що росіяни використовують вразливість родин полонених, для яких вони є "одноразовим ресурсом". Крім того, офіційна реєстрація терміналу ворога дозволяє ідентифікувати того, хто це зробив.

"У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності", - сказано у заяві.