Терор заради Starlink: росіяни хочуть відновити зв'язок руками родин полонених

Росіяни шукають заміну заблокованим Starlink і змушують родини полонених реєструвати термінали на себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з полоненими (КШППВ).
Читайте також: Чим росіяни можуть замінити Starlink на фронті? ЗМІ назвали альтернативу
Міноборони у взаємодії з Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink, які окупанти використовували для керування дронами-камікадзе.
"Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців", - йдеться у заяві.
У КШППВ наголосили, що росіяни використовують вразливість родин полонених, для яких вони є "одноразовим ресурсом". Крім того, офіційна реєстрація терміналу ворога дозволяє ідентифікувати того, хто це зробив.
"У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності", - сказано у заяві.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах. Це давало їм змогу обходити українську протиповітряну оборону та системи радіоелектронної боротьби.
Після цього міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що оперативно зв'язався зі SpaceX для розв'язання такої проблеми.
Пізніше в Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist. Йдеться про перелік перевірених терміналів Starlink, які б працювали стабільно у кожного українського користувача, але не у ворога.
Зазначимо, радник голови Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупанти шукають варіанти, як їм активувати термінали Starlink на фронті.