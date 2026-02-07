Росіяни шукають способи активувати термінали Starlink, - Флеш

Російські окупанти шукають варіанти, як їм активувати термінали Starlink на фронті. Ворог вигадує банальні варіанти, в тому числі відправити когось в ЦНАП за гроші.

Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д", - пише Флеш.

Він закликав українців не хвилюватися, оскільки у Міністерстві оборони України зазделегідь усе розуміли і придумували як ризики, так і протидії. За словами Бескретнова, у разі активовації таких Starlink їх буде заблоковано, а на тих, хто вирішить допомогати ворогу - чекатиме покарання.

"Всі ці Starlink ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин. Тому, моя порада зрадникам: навіть не намагайтеся спробувати", - резюмував радник голови Міноборони.