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Тероборона может вооружиться противотанковыми комплексами Javelin и NLAW

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 22:18
Тероборона может вооружиться противотанковыми комплексами Javelin и NLAW Фото: тероборона может вооружиться противотанковыми комплексами Javelin и NLAW (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В командовании Сил территориальной обороны ВСУ допускают, что подразделения теробороны могут получить противоракетное вооружение. Речь идет об американских и британских комплексах Javelin и NLAW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника штаба-заместителя командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергея Собко интервью "Радио Свобода".

"В приграничных областях будут противотанковые средства. Нам будет чем встречать противника. Это вопрос только времени. Работа над этим продолжается. И я не исключаю, что будет вооружение, которое уже сейчас поступает в сухопутные войска. Речь идет о США и об Великобританию , а также NLAW. Те средства, которые мы получаем от наших стран-партнеров", - рассказал Собко.

На вопрос журналиста, появятся ли такие вооружения у Сил теробороны он ответил, что не исключает этого.

"Я не исключаю этого. Я думаю, я надеюсь, что так и будет", - отметил Собко.

Ранее стало известно, что Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий.

Напомним, недавно Рада приняла решение, которым разрешено добровольцам ТРО использовать стрелковое оружие.

Также Кабмин утвердил порядок применения Силами тероборони личного охотничьего оружия и патронов к нему.

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