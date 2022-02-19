Тероборона может вооружиться противотанковыми комплексами Javelin и NLAW

В командовании Сил территориальной обороны ВСУ допускают, что подразделения теробороны могут получить противоракетное вооружение. Речь идет об американских и британских комплексах Javelin и NLAW.

"В приграничных областях будут противотанковые средства. Нам будет чем встречать противника. Это вопрос только времени. Работа над этим продолжается. И я не исключаю, что будет вооружение, которое уже сейчас поступает в сухопутные войска. Речь идет о США и об Великобританию , а также NLAW. Те средства, которые мы получаем от наших стран-партнеров", - рассказал Собко.

На вопрос журналиста, появятся ли такие вооружения у Сил теробороны он ответил, что не исключает этого.

"Я не исключаю этого. Я думаю, я надеюсь, что так и будет", - отметил Собко.