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Тероборона може озброїтися протитанковими комплексами Javelin і NLAW

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Київ, Субота 19 лютого 2022 22:18
Тероборона може озброїтися протитанковими комплексами Javelin і NLAW Фото: тероборона може озброїтися протитанковими комплексами Javelin і NLAW (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ допускають, що підрозділи тероборони можуть отримати протиракетне озброєння. Мова йде про американські та британські комплекси Javelin і NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника штабу - заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергія Собка інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У прикордонних областях будуть протитанкові засоби. Нам буде чим зустрічати противника. Це питання лише часу. Робота над цим триває. І я не виключаю, що буде озброєння, яке вже зараз надходить у сухопутні війська. Мова йде про США і про Велику Британію - , а також NLAW. Ті засоби, які ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.

На запитання журналіста, чи з'являться такі озброєння у Сил тероборони він відповів, що не виключає цього.

"Я не виключаю цього. Я думаю, я сподіваюся, що так і буде", - зазначив Собко.

Раніше стало відомо, що Верховна рада має намір дозволити силам територіальної оборони виконувати завдання ​у районах бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно Рада прийняла рішення, яким дозволено добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю.

Також Кабмін затвердив порядок застосування Силами тероборони особистої мисливської зброї та набоїв до неї.

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