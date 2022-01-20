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Как военные терробороны могут применять охотничье оружие: постановление Кабмина

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Киев, Четверг 20 января 2022 10:55
Как военные терробороны могут применять охотничье оружие: постановление Кабмина Фото: как тероборонцы могут применять охотничье оружие (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине утвержден порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения заданий теробороны. Постановление вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление правительства.

Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.

Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и тому подобное, но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца тероборони.

Члены добровольческих формирований (которые не являются военнослужащими) во время выполнения задач территориальной обороны, имеют право применять личное охотничье оружие для:

  • защиты гражданских лиц и объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,
  • освобождения захваченных военных и гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату,
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,
  • предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии,
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения,
  • прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны,
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороне, самообороне, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.

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