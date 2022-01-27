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Не только охотничье. Добровольцам ТРО разрешили использовать стрелковое оружие

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Киев, Четверг 27 января 2022 15:08
Не только охотничье. Добровольцам ТРО разрешили использовать стрелковое оружие Фото: добровольцам территориальной обороны разрешили использовать не только охотничье оружие (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины приняла законопроект № 6302, который уточняет виды вооружений, которые смогут использовать бойцы территориальной обороны. Соответствующее решение поддержали 278 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В частности, в закон "Об основах национального сопротивления" внесена формулировка о том, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право при выполнении задач применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружений и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Согласно действующей редакции, членам добровольческих формирований разрешается использование личного охотничьего оружия и патронов к нему.

Напомним, ранее Кабмин утвердил порядок применения добровольцами ТРО личного охотничьего оружия и патронов к нему. Оружие разрешается использовать для защиты мирных жителей от нападения, освобождения захваченных объектов, уничтожения оружия и техники противника и так далее.

Также сообщалось, что Украина ускоряет формирование территориальной обороны.

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