Не только охотничье. Добровольцам ТРО разрешили использовать стрелковое оружие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

В частности, в закон "Об основах национального сопротивления" внесена формулировка о том, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право при выполнении задач применять личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружений и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Согласно действующей редакции, членам добровольческих формирований разрешается использование личного охотничьего оружия и патронов к нему.