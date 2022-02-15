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Теробороне хотят разрешить воевать в районах ведения боевых действий

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 15:26
Теробороне хотят разрешить воевать в районах ведения боевых действий Фото: Теробороне хотят разрешить воевать в районах ведения боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины включая районы ведения военных (боевых) действий", - пояснили в информационном аппарате ВРУ.

Что это значит

В случае принятия Радой этого законопроекта, будут сняты ограничения по применению теробороны в бою при необходимости.

То есть, это снимет запрет бойцам ТРО воевать, а соответствующие решения будут приниматься главнокомандующим.

Напомним, недавно Рада приняла решение, которым было разрешено добровольцам ТРО использовать стрелковое оружие.

Добавим, ранее Кабмин утвердил порядок применения добровольцами ТРО личного охотничьего оружия и патронов к нему.

Так, оружие разрешается использовать для защиты мирных жителей от нападения, освобождения захваченных объектов, уничтожения оружия и техники противника и т.д.

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