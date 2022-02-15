Теробороне хотят разрешить воевать в районах ведения боевых действий
Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины включая районы ведения военных (боевых) действий", - пояснили в информационном аппарате ВРУ.
Что это значит
В случае принятия Радой этого законопроекта, будут сняты ограничения по применению теробороны в бою при необходимости.
То есть, это снимет запрет бойцам ТРО воевать, а соответствующие решения будут приниматься главнокомандующим.
Напомним, недавно Рада приняла решение, которым было разрешено добровольцам ТРО использовать стрелковое оружие.
Добавим, ранее Кабмин утвердил порядок применения добровольцами ТРО личного охотничьего оружия и патронов к нему.
Так, оружие разрешается использовать для защиты мирных жителей от нападения, освобождения захваченных объектов, уничтожения оружия и техники противника и т.д.