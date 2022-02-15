Теробороне хотят разрешить воевать в районах ведения боевых действий

Верховная рада намерена разрешить силам территориальной обороны выполнять задачи в районах боевых действий. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины включая районы ведения военных (боевых) действий", - пояснили в информационном аппарате ВРУ.

Что это значит

В случае принятия Радой этого законопроекта, будут сняты ограничения по применению теробороны в бою при необходимости.

То есть, это снимет запрет бойцам ТРО воевать, а соответствующие решения будут приниматься главнокомандующим.