В Тернопольской области зафиксирована первая смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчине было 68 лет

В инфекционном отделении Тернопольской больнице скорой помощи умер больной на коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Как отмечается, умер житель села Ковалевка Монастырского района, мужчине было 68 лет.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе, заразился врач-стоматолог.

Также в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Кроме того, вчера лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области.

РБК-Украина также писало, что в Китае умер первый человек, инфицированный новым хантавирусом. Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который умер, когда возвращался на работу в автобусе.