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У Тернопільській області зафіксована перша смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 09:55
У Тернопільській області зафіксована перша смерть від коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловікові було 68 років

В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Як зазначається, помер мешканець села Ковалівка Монастириського району, чоловікові було 68 років.

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі, заразився лікар-стоматолог.

Також в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Крім того, вчора лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.

РБК-Україна також писало, що у Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.

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