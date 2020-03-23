ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Тернопольской области обнаружили второй случай коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 21:48
В Тернопольской области обнаружили второй случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи

В Тернопольской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент известно, что это житель Монастыриского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мукачево лабораторно подтвердили случай заражения коронавирусом. Коронавирус был обнаружен у 68-летней жительницы города. Ее муж вернулся из Италии.

Кроме того, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Добавим, что в Волынской области два человека получили положительный результат на коронавирус при проверке быстрыми тестами, ожидаются результаты лабораторных исследований.

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус В Мукачево лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом
Новости Украины ТернопольКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь