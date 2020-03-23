В Тернопільській області виявили другий випадок коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги

В Тернопільській області зафіксували другий випадок захворювання коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.

На даний момент відомо, що це житель Монастириського району.

Пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мукачеві лабораторно підтвердили випадок зараження коронавірусом. Коронавірус було виявлено у 68-річної жительки міста. Її чоловік повернувся з Італії.

Крім того, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Додамо, що у Волинській області дві людини отримали позитивний результат на коронавірус при перевірці швидкими тестами, очікуються результати лабораторних досліджень.