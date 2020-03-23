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В Мукачеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 20:31
В Мукачеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщину госпитализировали в Закарпатскую областную инфекционную больницу

В Мукачево лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение местного медицинского центра "Семья" в Facebook.

Как отмечается, коронавирус был обнаружен у 68-летней жительницы города Мукачево. Ее муж вернулся из Италии.

23 марта утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада провела забор биоматериала, и результат оказался положительным.

У женщины стабильное состояние, ее госпитализировали в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

Ее муж после приезда из Италии был на самоизоляции, однако она сама посещала церковь в субботу и воскресенье. Сейчас врачи формируют списки лиц, которые с ней контактировали.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Кроме того, в Волынской области два человека получили положительный результат на коронавирус при проверке быстрыми тестами, ожидаются результаты лабораторных исследований.

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