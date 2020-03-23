Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 23 марта

Украинцев просят оставаться дома из-за коронавируса (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Число заболевших за сутки увеличилось на 26 человек

Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат. Подробнее о статистике заражения COVID-19 на 23 марта – в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 23 марта

Киев - 29 случаев. В столице на данный момент зафиксировано больше всего инфицированных новым коронавирусом по всей стране. Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.

Первых два случая заражения коронавирусом были зафиксированы 16 марта у людей, которые недавно побывали в европейских странах. Третий пациент с COVID-19 был обнаружен 19 марта, он контактировал с женщиной в Радомышле, которая умерла от коронавируса.

Список заболевших пополнился сразу тремя именами 21 марта. Двое из них – женщины в возрасте 29 и 39 лет, остальные – мужчины от 31 до 50 лет. Только в одном случае заражение произошло внутри страны.

По данным Центра общественного здоровья, 14 новых случаев заболевания в столице – это пассажиры самолета. Все они вернулись из путешествий в Испанию, Францию, Германию, Швецию и ОАЭ.

Черновицкая область - 25 случаев заражения (1 летальный). Первый случай по Украине был зарегистрирован 3 марта у 64-летнего жителя Черновцов, однако он уже выписался из больницы, поскольку повторное тестирование показало отрицательный результат.

Второй заболевший в области был обнаружен 12 марта. Ним оказался пожилой мужчина, жена которого вернулась из Италии. Два случая заражения COVID-19 медики зафиксировали 16 марта, еще шесть – 17 марта.

За два дня 19 и 20 марта инфекция была подтверждена еще у 15 пациентов. Среди заболевших трое детей возрастом от 6 месяцев до 10 лет.

Киевская область - 5 случаев. Первый пациент, у которого нашли COVID-19 в области – это депутат Верховной рады Сергей Шахов. Инфекция также была обнаружена у его супруги.

Еще один случай вначале был зарегистрирован за Харьковской областью, однако глава ОГА Александр Кучер позже заявил, что 37-летняя харьковчанка находится на Киевщине.

Житомирская область - 2 случая (1 летальный). Второй в Украине случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в городе Радомышль. Через сутки после госпитализации 71-летняя женщина умерла от болезни, вызванной этой инфекцией.

Следующий случай коронавируса подтвердился 19 марта. Заболел житель Житомира в возрасте 56 лет, который недавно вернулся из Австрии.

Черкасская область - 1 человек. Первый заболевший был обнаружен 22 марта.

Днепропетровская область - 2 случая. Два позитивных теста на COVID-19 медики зафиксировали 19 марта. Известно, что заболела супружеская пара, прилетевшая из Франции. За помощью к врачам инфицированные обратились самостоятельно.

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный). Первой заболевшей и умершей от коронавируса в регионе стала 56-летняя женщина. По данным МОЗ, она была госпитализирована уже на крайней стадии, а до этого занималась самолечением.

О втором случае стало известно 20 марта. Заболевшей оказалась 29-летняя женщина, которая недавно вернулась из Франции.

Тернопольская область - 1 случай. В области первый инфицированный был найден 20 марта. В местной облгосадминистрации уточнили, что речь идет о 57-летнем священнике из села Залищики. В Европу и даже за границы области в последнее время он не выезжал.

При этом известно, что в Молдове коронавирус был обнаружен у четырех граждан, которые вернулись из Почаевской лавры на Тернопольщине.

Донецкая область - 1 случай. Первый по области случай COVID-19 был обнаружен в Мариуполе. Им оказался приехавший из Египта мужчина.

Львовская область - 2 случая. Первый случай зарегистрирован 20 марта во Львове у пожилого мужчины, который вернулся из Германии и находился в самоизоляции. О втором пациенте с коронавирусом стало известно вечером 22 марта.