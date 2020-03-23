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На Волыни экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат у двоих человек

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 20:21
На Волыни экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат у двоих человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются результаты лабораторной проверки

В Волынской области два человека дали положительный результат на коронавирус при проверке быстрыми тестами, ожидаются результаты лабораторных исследований. Об этом сообщили в Волынской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, экспресс-тесты не дают точного результата на коронавирус. Официальное подтверждение может дать лишь лабораторная проверка.

"По двум жителям Волыни, у которых экспресс-тесты показали положительный результат, …ожидаем результатов, которые покажут точный диагноз. Подчеркиваем, что подтвердить диагноз коронавируса можно только по результатам лабораторных исследований на наличие РНК вируса COVID-19. Быстрые экспресс-тесты не дают точного результата", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 15:00 в области не было официально подтверждено ни одного случая коронавируса.

"С подозрением на коронавирусную инфекцию в медучреждения области обратилось 11 человек. Госпитализировано - 6 человек, остальные находятся на самоизоляции. У всех лиц взяты анализы и отправлены биоматериал в Киев для проведения лабораторных исследований", - отметили в ОГА.

Отметим, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За прошлые сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Также сообщалось, что в Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирус, пытались сбежать из больницы.

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