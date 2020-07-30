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В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился COVID-19

Украина, Тернополь, Четверг 30 июля 2020 01:41
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился COVID-19
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

В области ухудшается динамика заболеваемости

В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. В области продолжают болеть более тысячи человек.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в Facebook.

Богайчук отметил, что это лишний раз говорит о том, что "даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает от повторного заболевания".

В Тернопольской области продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

По его словам, наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. В частности, в городе Тернополь и Тернопольском районе. В Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Тернопольская область не готова к смягчению карантина.

Отметим, число регионов, которые не соответствуют эпидпоказателям Минздрава, растет ежедневно.

Ранее Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.

Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.

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