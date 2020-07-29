Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине

К списку добавились Черниговская и Одесская области
Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.
Об этом сообщили в Минздраве.
По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:
Фото: показатели на 29 июля (moz.gov.ua)
По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.
Отметим, число регионов, которые не соответствуют эпидпоказателям Минздрава, растет ежедневно.
Напомним, ранее Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.
Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.