Десять областей не соответствуют показателям для смягчения карантина в Украине

Фото: ослабление карантина (РБК-Украина)

К списку добавились Черниговская и Одесская области

Ослабить карантин в Украине не готовы десять областей. Эпидемические показатели в этих регионах не соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения.

Об этом сообщили в Минздраве.

По состоянию на 29 июля, показатели превышены в:

Винницкой области;

Волынской области;

Житомирской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Черниговской области.

Фото: показатели на 29 июля (moz.gov.ua)

По сравнению со вчерашним днем, из списка исключили Львовскую область. В то же время, показатели ухудшились в Одесской и Черниговской областях. В последней, к слову, динамика выявления новых больных взлетела почти в 100 раз.

Отметим, число регионов, которые не соответствуют эпидпоказателям Минздрава, растет ежедневно.

Напомним, ранее Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.

Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.