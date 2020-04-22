В Тернопольской области COVID-19 заболели более 130 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На данный момент в области подтвердили более 470 случаев заражения

В Тернопольской области заражение коронавирусом подтвердили уже у более 130 медицинских работников. Об этом на заседании сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.

По словам Паничева, сейчас в области наблюдается вспышка коронавируса, ситуация остается сложной. По состоянию на 22 апреля лабораторно подтвержден 471 случай заболевания COVID-19.

Отмечается, что среди зараженных 132 медработника и 31 ребенок. Также зафиксировано 7 летальных случаев.

ЗАСІДАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ Разом з медиками і правоохоронцями обговорюємо поточний стан справ у боротьбі з епідемією коронавірусу та можливе послаблення умов карантину Опубліковано Сергієм Надалом Середа, 22 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области от заболевания COVID-19 умерли двое медицинских работников. Всего в области по состоянию на 22 апреля заразились коронавирусом 167 медработников.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области коронавирусом заболели 15 медиков. Всего в области зафиксировано более 60 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, инфицирование коронавирусом 125 медработников произошло в Ивано-Франковской области. Больше всего случаев заболевания COVID-19 среди медиков зафиксировано непосредственно в Ивано-Франковске. Большую часть больных составляет средний медперсонал.