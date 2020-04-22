У Тернопільській області на COVID-19 захворіли понад 130 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі в області підтверджено понад 470 випадків зараження

У Тернопільській області зараження коронавірусом підтвердили вже у понад 130 медичних працівників. Про це на засіданні повідомив заступник начальника Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За словами Паничева, наразі в області спостерігається спалах коронавірусу, ситуація залишається складною. Станом на 22 квітня лабораторно підтверджено 471 випадок захворювання на COVID-19.

Зазначається, що серед заражених 132 медпрацівники та 31 дитина. Також зафіксовано 7 летальних випадків.

ЗАСІДАННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ Разом з медиками і правоохоронцями обговорюємо поточний стан справ у боротьбі з епідемією коронавірусу та можливе послаблення умов карантину Опубліковано Сергієм Надалом Середа, 22 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області від захворювання на COVID-19 померли двоє медичних працівників. Всього в області станом на 22 квітня заразилися коронавірусом 167 медпрацівників.

Також РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області на коронавірус захворіли 15 медиків. Загалом в області зафіксовано понад 60 випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, інфікування коронавірусом 125 медпрацівників сталося в Івано-Франківській області. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 серед медиків зафіксовано безпосередньо в Івано-Франківську. Більшу частину хворих складає середній медперсонал.