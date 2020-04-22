Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти собираются продлить карантин, но несколько его смягчить

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Минздрав оценил эффективность карантинных мероприятий и рекомендует Кабмину продлить ограничения до 12 мая. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 22 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом 6125 украинцев

количество летальных случаев в стране достигло 161

Минздрав рекомендует правительству продлить карантин до 12 мая

Кабмин планирует смягчить ограничения

ООН прогнозирует голод из-за пандемии

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине зафиксирован резкий рост заболеваемостью коронавирусом. За сутки подтверждены 415 новых случаев, из них 25 детей и 64 медработника. Госпитализированы 126 человек, умерли 10, выздоровели 8.

На данный момент Минздрав зарегистрировал 6125 случаев заражения COVID-19, 161 летальный случай и 367 вылечившихся. По информации министра здравоохранения Максима Степанова, в стране лечатся от коронавируса в больницах 2036 пациентов, остальные находятся дома на самоизоляции.

Продление карантина в Украине

Карантин в Украине работает и не позволил пандемии распространиться в 30 раз быстрее, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Если бы ограничения не вводились, количество зараженных в Украине уже превысило бы 180 тысяч.

Минздрав рекомендует правительству продлить карантин до 12 мая и далее оценивать динамику заболеваемости и соблюдение ограничительных мероприятий. При этом также предполагаются ряд послаблений. "Мы понимаем вопросы, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому возможно будем рассматривать определенные ослабления ограничений для того, чтобы люди могли заниматься больше физической активностью. Возможно, позволим прогулки в парках, спортивные площадки. Сейчас уже стало теплее, главное, чтобы придерживались наших советов", - заявил Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает необходимым смягчить карантин на некритичных объектах инфраструктуры, которые должны сыграть значительную роль в стабилизации экономики. "Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, когда можно будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - заявил президент Владимир Зеленский.

Ослабление ограничений допустили и в Киеве. По словам мэра столицы Виталия Кличко, власти разработали план поэтапного смягчения карантина, но его внедрение возможно только после пика болезни, который ожидается через неделю-две. Пока на въездах в город будут действовать пропускные пункты, задерживающие всех людей с повышенной температурой. На данный момент из-за этого в столицу не попали 60 человек. Кроме того, в Киеве закрыты все кладбища, поминальные дни перенесены до лета.

За время карантина на границе задержаны 70 украинцев, нарушивших сроки самоизоляции. По данным МИД, за время пандемии в Украину вернулись из-за рубежа более 210 тыс наших сограждан. Обратились за помощью в консульства 16 200 человек, нуждаются в немедленном возвращении 9 тыс. До 12 мая внешнеполитическое ведомство обещает всем помочь. За границей стали жертвами коронавируса 7 граждан нашей страны, проходят лечение 152, выздоровели 50.

Борьба с пандемией в мире

Итальянское правительство не планирует отменять карантин в стране. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что понимает, как устали люди от ограничений, но решение об отмене карантина было бы безответственным, а новое количество зараженных стремительно выросло бы. За время пандемии в Италии погибли от коронавируса 24 114 человек, инфицированы COVID-19 более 181 тыс.

Из-за резкого роста количества заболевших власти Сингапура усилили ограничения и продлили карантин в стране до 1 июня. Речь идет о сокращении рабочих мест и закрытии въезда в "горячие точки", такие как общественные рынки. За последние сутки число зараженных увеличилось на 1111 новых случаев. Большая часть из них была выявлена в общежитиях рабочих-мигрантов.

В ООН заявили, что одним из последствий пандемии станет резкий рост числа людей, страдающих от нехватки продовольствия. Более 250 млн человек могут столкнуться с голодом уже в этом году. Во Всемирной продовольственной программе ООН оценили нынешнюю ситуацию как "острый кризис в области продовольствия и средств к существованию". Специалисты не уточнили о каких странах идет речь, но заявили, что более всех пострадает Африка.

Трое американцев из штата Нью-Йорк подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения из-за сокрытия данных по пандемии в Китае. Коллективный иск направлен в федеральный суд города Уайт-Плейнс. В иске организация обвиняется в грубой халатности при реагировании на появление инфекции.

Французские исследователи из Института Пастера призвали власти не отменять карантин в стране после 11 мая. По их данным, переболели коронавирусом менее 6% населения, что является крайне недостаточным показателем для формирования коллективного иммунитета и предотвращения второй волны пандемии. "Чтобы коллективного иммунитета было достаточно, чтобы избежать второй волны, понадобилось бы 70% людей с иммунитетом. Мы очень далеко от этого. Таким образом, меры должны быть сохранены", - заявил руководитель исследования Саймон Куше.