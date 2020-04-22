В Черновицкой области от COVID-19 умерли два медика

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области заразились вирусом 167 медработников

В Черновицкой области от коронавируса умерли два медицинских работника. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, передают местные СМИ.

При этом отмечается, что всего в области заразились вирусом 167 медработников.

Больше всего случаев заражения зафиксировано среди персонала Хотинской центральной районной больницы, где инфицированы 54 медработника. В Черновицкой областной клинической больнице заболели 44 медика, в Черновицкой городской больнице № 1 - 21 медработник.

С начала эпидемии от коронавируса умерли двое медработников - сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ.

По данным ОГА, умершие не работали в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля, в Украине было зафиксировано 174 случая смерти от коронавируса. За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких среди государств-соседей и составляет всего 2,7%.