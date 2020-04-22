ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черновицкой области от COVID-19 умерли два медика

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 18:48
В Черновицкой области от COVID-19 умерли два медика
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области заразились вирусом 167 медработников

В Черновицкой области от коронавируса умерли два медицинских работника. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, передают местные СМИ.

При этом отмечается, что всего в области заразились вирусом 167 медработников.

Больше всего случаев заражения зафиксировано среди персонала Хотинской центральной районной больницы, где инфицированы 54 медработника. В Черновицкой областной клинической больнице заболели 44 медика, в Черновицкой городской больнице № 1 - 21 медработник.

С начала эпидемии от коронавируса умерли двое медработников - сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ.

По данным ОГА, умершие не работали в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля, в Украине было зафиксировано 174 случая смерти от коронавируса. За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких среди государств-соседей и составляет всего 2,7%.

Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом В Ивано-Франковской области от COVID-19 выздоровел годовалый ребенок
Новости Украины Черновицкая областьКоронавирус
News
On Top