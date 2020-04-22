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В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медиков

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 14:59
В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 125 медиков
Иллюстративное фото (flickr)

От вируса в области умер один медик

В Ивано-Франковской области коронавирус лабораторно подтвердили у 125 медицинских работников. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, 41 случай болезни среди медиков в Ивано-Франковске, 84 - в других районных учреждениях.

При этом он добавил, что 47 больных - это врачи, средний медперсонал - 61, младший медперсонал - 17.

Также в области от коронавируса умер только одна врач - из поликлиники на Тычины в Ивано-Франковске.

Напомним, в Украине коронавирусной болезнью заболели 1245 медиков и 431 ребенок.

Кроме того, за последние 24 часа в результате COVID-19 умерли 13 украинцев. По состоянию на 9:30 22 апреля, количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174.

Кроме того, по состоянию на 22 апреля количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 6592, а полностью выздоровели - 424. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 467, заболеваемость снова начала расти. Лидером по заболеваемости остается Черновицкая области, где выявили более тысячи случаев.

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