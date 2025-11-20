Обстріл Тернополя: на зв'язок досі не виходять 14 людей
Рятувальники продовжують працювати на місці удару російських окупантів по багатоповерхівці в Тернополі. На зв'язок не виходять 14 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Як зазначили в ДСНС, рятувально-пошукові роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Рятувальники шукають під завалами людей.
Фото: у Тернополі триває рятувальна операція (t.me/dsns_telegram)
"За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв'язок, зменшилася до 14. Шість мешканців, щодо долі яких раніше не було інформації, повідомили про своє місцеперебування і наразі перебувають у безпеці", - уточнили рятувальники.
Вони запевнили, що рятувальні роботи триватимуть доти, доки не буде впевненості в тому, що під завалами немає людей.
Удар по Тернополю
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада окупанти атакували Україну ракетами та ударними дронами.
У Тернополі росіяни цілили по багатоповерхівках. Одна з них була зруйнована.
За інформацією Повітряних сил, українські правоохоронці з'ясували, що росіяни використовували для атаки на багатоповерхівки в Тернополі ракети Х-101.
У них було знайдено іноземні деталі, зокрема американських компаній.
Станом на зараз відомо, що через удар загинули понад 25 мирних жителів. Також ще десятки мешканців висотки отримали поранення.
Сьогодні, 20 листопада, вдень президент Володимир Зеленський заявляв, що під завалами можуть перебувати 22 людини.
Примітно, що після атаки міністерство оборони РФ цинічно заявило про те, що ударів було завдано по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики.