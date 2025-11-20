ua en ru
Обстрел Тернополя: на связь все еще не выходят 14 человек

Тернополь, Четверг 20 ноября 2025 20:05
Обстрел Тернополя: на связь все еще не выходят 14 человек Фото: в Тернополе продолжается спасательная операция после удара РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Спасатели продолжают работать на месте удара российских оккупантов по многоэтажке в Тернополе. На связь не выходят 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Как отметили в ГСЧС, спасательно-поисковые работы не прекращаются ни днем, ни ночью. Спасатели ищут под завалами людей.

Фото: в Тернополе продолжается спасательная операция (t.me/dsns_telegram)

"По уточненным данным, количество лиц, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шесть жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности", - уточнили спасатели.

Они заверили, что спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности в том, что под завалами нет людей.

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

В Тернополе россияне целились по многоэтажкам. Одна из них была разрушена.

По информации Воздушных сил, украинские правоохранители выяснили, что россияне использовали для атаки на многоэтажки в Тернополе ракеты Х-101.

В них были найдены иностранные детали, в том числе американских компаний.

По состоянию на сейчас известно, что из-за удара погибли более 25 мирных жителей. Также еще десятки жителей высотки получили ранения.

Сегодня, 20 ноября, днем президент Владимир Зеленский заявлял, что под завалами могут находиться 22 человека.

Примечательно, что после атаки министерство обороны РФ цинично заявило о том, что удары были нанесены по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики.

