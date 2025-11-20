У Тернополі під завалами багатоповерхівки досі шукають 22 людей, - Зеленський
У Тернополі на місці удару Росії в ніч на 19 листопада досі триває пошуково-рятувальна операція. Невідомо про місцеперебування 22 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується", - повідомив Зеленський.
За його словами, до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.
На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.
Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.
"Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські - дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - зазначив президент.
Удар РФ по Тернополю
Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.
Пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває пошуково-рятувальна операція.
За попередніми даними, у житловий будинок влучила ракета Х-101.
Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 26 людей, серед яких троє дітей, і понад 90 отримали поранення. Під завалами ще перебувають люди.